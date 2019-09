Il Master Fit Events arriva nella città dei Templi.

Al Centro Commerciale “Città dei Templi” di Agrigento arriva il primo Evento Fitness “MasterFitEvents”.

L’appuntamento di domenica 6 ottobre, completamente gratuito, interesserà svariate discipline come Fit Boxing, Zumba, Functional Training, Jumple, Step e molto altro. All’evento saranno presenti: Mario Mongiovì con il suo Cross fit., Domenico Zumpano si occuperà di Step coreografico, Movida e Hip pop, ma anche Magda Franceschino con il suo Pound Fitness, un’attività aerobica che miscela movimenti di Pilates, Yoga e Zumba tenendo sempre tra le mani speciali bacchette da batterista per praticare il “virtual drumming” simulando cioè il movimento dei batteristi. L’evento è molto atteso in tutta l’isola e sono stati organizzati bus in partenza da Palermo. Un mix travolgente per chi ama il fitness e vuole sfogare anima e corpo attraverso salti, balli e tanto altro a suon di musica è l’appuntamento perfetto.