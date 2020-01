Attivita della polizia di Stato: due persone arrestate, una denunciata. Applicato un divieto di dimora

Due persone arrestate, una denunciata, e un’altra ancora raggiunta da una misura cautelare. E’ il bilancio delle attività della polizia di Stato ad Agrigento e provincia.

Gli agenti della squadra Mobile di Agrigento, hanno tratto in arresto B.K.A., 30 anni, e T.N., 40 anni, cittadini della Tunisia, destinatari entrambi di decreto di espulsione, emessi dal Prefetto di Agrigento, con accompagnamento alla frontiera aerea, in quanto ritenuti responsabili del reato di reingresso illegale nel territorio nazionale attraverso la frontiera marittima di Lampedusa.

Ad Agrigento i poliziotti della sezione Volanti hanno denunciato un cittadino extracomunitario B.E., 55 anni, per ubriachezza.

A Licata, invece, il personale del locale Commissariato di Pubblica sicurezza, ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di “dimora nei territori dei Comuni della provincia di Agrigento” a carico del licatese G.A., 68 anni.

Sempre a Licata, un ventenne del luogo, C.A., è stato segnalata all’Autorità Amministrativa, per possesso di stupefacenti per uso personale.