Spara e uccide l’ex compagna e la figlia della donna, poi si toglie la vita

Ha ammazzato l’ex compagna, e la figlia della donna, poi si è suicidato. Michele Noto, 27 anni, non si era rassegnato alla fine della relazione, Rosalia Mifsud, di 48 anni. E’ andato a casa dell’ex compagna e l’ha uccisa. Ha sparato pure alla figlia, che aveva provato a difendere la madre, Monica Di Liberto, di 27 anni (nella foto).

Teatro del duplice femminicidio il centro di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta. Sono stati i vicini di casa ad avvertire i carabinieri, che hanno trovato le vittime in un lago di sangue. La donna era in camera da letto, la figlia poco distante. L’uomo era all’ingresso, accanto al suo corpo la pistola per cui aveva un porto d’armi.