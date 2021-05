Attiva Sicilia, patto di fine legislatura con Musumeci. Le parole di Savarino

“Non posso che essere contenta che Attiva Sicilia abbia scelto di affiancare il Governo Musumeci in questo ultimo scorcio di legislatura”. A parlare Giusi Savarino, Presidente della IV commissione all’Ars , che continua: “più volte in questi ultimi mesi coi colleghi abbiamo trovato motivi di sintonia e di collaborazione e gli spunti suggeriti come priorità, dalle riforme delle ipab e dei rifiuti ai problemi degli enti locali, sono tutti temi condivisibili perché danno soluzioni concrete ai siciliani e sono certa che, sia nella Commissione che presiedo, che in Ars collaborando insieme al mio Movimento #DiventeràBellissima, potremo riuscire a dare quelle risposte da troppo tempo attese”.