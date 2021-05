San Leone si sveglia pulita: sì al decoro e no al degrado

In questa domenica “in giallo” San Leone si è svegliata pulita: gli addetti delle ditte che si occupano del servizio di raccolta e spazzamento , di buon mattino, hanno ripulito la zona balneare di Agrigento. C’è il sole in questo 23 maggio, la voglia di libertà c’è e sarà tanta la gente che si riverserà a San Leone per una passeggiata, per un aperitivo, per godere del mare, insomma per trascorrere qualche ora di svago ma l’invito è al rispetto delle regole e non solo quelle che riguardano il Covid ma anche quelle inerenti il senso civico: prendersi cura dell’ambiente è il modo migliore per la comunità di partecipare alla tutela del territorio, agire con comportamenti virtuosi e civili significa impegnarsi per raggiungere la piena fruibilità delle aree pubbliche.

L’impegno di coloro che ricoprono ruoli professionali nel campo delle manutenzioni e della pulizia urbana è certamente indispensabile, tuttavia anche la pulizia più frequente e la manutenzione più puntuale nulla può contro i vandalismi ripetuti e coloro che sporcano il suolo pubblico. Ognuno deve fare la propria parte e collaborare per mantenere in modo decoroso strade e piazze; per poter vivere in una città pulita ed ordinata serve la collaborazione di tutti. Il comune di Agrigento ha predisposto, per il fine settimana, 20 contenitori dove conferire i rifiuti affinché siano utilizzati nel rispetto di tutto e di tutti.