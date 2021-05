L’omaggio a Leonardo Sciascia con un gemellaggio con la Fondazione e le Istituzioni di Racalmuto, sua città natale. Momenti dedicati anche ad altri illustri letterati: Dante Alighieri e Luigi Pirandello, e alla Giornata per i diritti dell’Infanzia. E poi rubriche d’arte, di inbook, di consigli di lettura, di atti di storia, di saperi e di sapori.

Sono alcune delle iniziative del programma della terza settimana di “Sciacca libri in festa 2020”, cartellone di iniziative di promozione del libro e della lettura iniziato lo scorso 9 maggio promosso dal Comune di Sciacca, Assessorato alla Cultura, con la biblioteca comunale “Aurelio Cassar” in adesione alla campagna nazionale “Maggio dei libri” del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo.

“Ancora proposte di interesse e di spessore – evidenziano il sindaco Francesca Valenti e l’assessore alla Cultura Gisella Mondino –. Iniziative che vedono coinvolti enti, istituzioni, associazioni, scrittori, artisti, operatori culturali e sociali, chi ha sottoscritto il Patto locale della Lettura di ‘Sciacca città che legge’, qualifica ottenuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali”.

Anche quest’anno, come nel 2020, “Sciacca libri in festa-Maggio dei libri” è in versione digitale. Principale luogo degli eventi online sarà il profilo Facebook di “Comune di Sciacca-Cultura”: www.facebook.com/comunedisciaccacultura/