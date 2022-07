Attenzione al prossimo 25 settembre. Comunque sia : W la democrazia ! alla conquista della vera liberà ! A margine di quanto avvenuto, al di là di tutte le più contrastanti valutazioni, rifiutando decisamente – (perché assolutamente sbagliato!) – il messaggio di non andare a votare il prossimo 25 settembre per il rinnovo del Parlamento nazionale, (per il motivo che nulla è stato fatto per cambiare la legge elettorale, della quale tutti abbiamo notato limiti e difetti)….. viene ancora di più da ribadire: W LA DEMOCRAZIA ! Andando a votare, democraticamente punire – ognuno dal suo punto di vista – chi si è comportato male ed accettare la decisione che uscirà dalle urne, per riprendere democraticamente il cammino, mettendo anche in conto le ulteriori debolezze, fragilità, colpe, contro cui sempre continuare a lottare ! Qualcuno nel recente passato diceva che la democrazia è un pessimo sistema, ma sino ad ora non se n’è trovato uno migliore. E sappiamo che cosa succede quando a comandare è Uno solo, un solo Partito, una sola ideologia, un solo sistema: il confronto ed il dialogo, gli errori e le debolezze devono aiutare a crescere ed a maturare una sempre migliore coscienza civile, sempre più perfettibile puntando ai grandi valori di libertà, solidarietà, giustizia sociale, ecc. ecc. ecc…… Uno sforzo sempre “in fieri”…sempre ! così come è nella natura umana, che anela sempre a migliorare, specie quando si tengono a bada gli istinti peggiori. Bisogna con più forza interiore affermare : W la democrazia vera ! la democrazia serena, responsabile, non rancorosa, …la democrazia scevra da pregiudizi ideologici …. quella che crede nella possibilità dei cambiamenti personali e sociali, secondo anche la consolidata dottrina pedagogica razionale, (non solo cristiana!), che sa dare fiducia alle persone anche per la capacità del loro recupero, riconoscendo senza furbizie, eventuali errori commessi…..LA STORIA È anche FATTA DI GRANDI PECCATORI CHE MAGARI SONO DIVENTATI GRANDI SANTI, con eccezionale e grandissimo vantaggio per tutta la collettività. Ricordando, (come ci dice la cultura cristiana), che nessuno mai deve ritenersi confermato in grazia ma – (come dice S. Agostino che qualcosa ne capiva) – L’OTTIMO PUÒ DIVENTARE PESSIMO ED IL PESSIMO PUÒ DIVENTARE OTTIMO. Che apertura mentale si richiede…per capire. Un’apertura mentale, difficile ma non impossibile… ci vuole anche coraggio, magari tanto coraggio !

Anche la nostra Costituzione Repubblicana parla della pena come medicina; medicina che può e deve, dovrebbe guarire, recuperare… aiutare e stimolare a recuperare salute morale e credibilità;. liberandosi da pregiudizi schiavizzanti, vergognose chiusure mentali che danneggiamo non solo la propria persona, cioè la persona che le concepisce e le propaganda. Ma, anzi, ancora di più la Comunità tutta nel suo insieme. AUGURI per il prossimo 25 settembre. AUGURI di un salto di qualità politica e sociale, tenendo comunque sempre bene aperti gli occhi anche della mente. Occhi vigili, liberi, forniti di vera libertà nel sapere giudicare. Così come l’attuale situazione italiana richiede.