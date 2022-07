Premio Costa del Mito. Un paniere di prodotti a chi visita i tre Parchi Archeologici

Visita tre Parchi e vinci un paniere di prodotti d’eccellenza siciliani. È l’offerta promossa, in collaborazione con Coopculture, dalla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, che ha lanciato il Premio “Costa del Mito” da destinare ai più attivi visitatori dell’area archeologica della fascia costiera. Vincere è facile: i visitatori che dimostreranno di aver visitato il Parco Archeologico di Selinunte, il Parco Archeologico della Valle dei Templi e il Parco Archeologico di Gela avranno diritto a un paniere di prodotti tipici locali facenti parte della Dieta Mediterranea (UNESCO) che comprende olio, mandorle e vino. Il regolamento di partecipazione è pubblicato sul sito al link: https://www.visitvalledeitempli.it/premio-costa-del-mito/

La proposta consiste nel valorizzare l’intera fascia costiera di 150 chilometri che estende da Selinunte a Gela, e che comprende, oltre a parchi paesaggistici, riserve naturali, spiagge dorate e suggestive falesie come la Scala dei Turchi, anche l’area archeologica più vasta al mondo: il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, il Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa, il Parco Archeologico di Gela. Quindi, dopo un tuffo in una delle bellissime spiagge che si affacciano “sul mare africano”, si propone la visita anche notturna a uno dei Parchi Archeologici più grandi d’Italia, tre in tutto entro otto giorni di permanenza sulla Costa del Mito, per apprezzare la vita lenta dei piccoli borghi e un’enogastronomia di eccellenza. I partecipanti dovranno dimostrare di avere acquistato nell’arco di otto giorni i tre biglietti di accesso ai tre Parchi Archeologici della Costa del Mito: Parco di Selinunte, Parco della Valle dei Templi, Parco di Gela. I biglietti sono in vendita direttamente negli ingressi dei Parchi e on-line sul sito di CoopCulture. Riceveranno il premio coloro che avranno trasmesso la richiesta di partecipazione corredata dalla copia dei biglietti acquistati a partire dal giorno 22 luglio 2022 e sino al 10 ottobre 2022; la copia della propria carta di identità; una foto o selfie sui luoghi dei tre parchi. È ammessa a partecipare una sola persona per nucleo familiare. La trasmissione della documentazione dovrà essere effettuata al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected]. Il premio è costituito da un paniere di prodotti tipici locali facenti parte della Dieta Mediterranea, patrimonio Unesco, che comprende olio, mandorle e vino. I vincitori potranno ricevere il premio presso l’indirizzo indicato nella richiesta di partecipazione o ritirarlo su appuntamento direttamente presso la sede della DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi in Agrigento in Viale della Vittoria, 309.