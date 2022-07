Nuovi lavori in piazzale Giglia: modifiche al traffico

Lavori in piena estate in piazzale Giglia, a San Leone, ad Agrigento. Occorre intervenire sul collettore fognario che si trova nella piazza e , così, dalle 6 del mattino del prossimo 25 luglio e fino a cessato bisogno, verrà chiuso al traffico veicolare il lungomare dall’incrocio dell’ex eliporto al piazzale Giglia, e viene istituito anche il divieto di sosta in tutta l’area con rimozione. L’ordinanza firmata dal Comune di Agrigento prevede che chi proviene dal lungomare ed è diretto verso via Nettuno e viale dei Giardini, dovrà proseguire per via Venere per giungere al viale dei Pini e in via Nettuno e viale dei Giardini. Il malfunzionamento del collettore aveva “costretto” Palazzo dei Giganti ad emettere un’ordinanza di divieto di balneazione nel tratto di mare che si trova dietro il piazzale.