Un punto di riferimento in centro città per assistere gli utenti AICA, in particolare gli anziani che trovano difficoltà a raggiungere gli uffici della società idrica.

È la proposta avanzata dalla consigliera comunale Alessia Bongiovì, che ha inviato una nota ufficiale al sindaco Francesco Miccichè e all’amministrazione comunale per chiedere l’apertura di un nuovo sportello AICA nel cuore di Agrigento.

«Sono in tanti gli utenti, soprattutto in età avanzata – spiega Bongiovì – che mi fanno presente la difficoltà nel raggiungere gli uffici AICA di Agrigento, ubicati lungo l’ex S.S. 189 della Valle del Platani. Si tratta di una zona priva di collegamenti urbani diretti: il capolinea del bus TUA si ferma infatti all’ospedale San Giovanni di Dio».

La consigliera sottolinea come questa situazione penalizzi i cittadini meno autonomi e invita il Comune a farsi promotore di una soluzione concreta:

«Per il bene dei tanti utenti e consumatori, occorre riattivare uno sportello in centro città – come già previsto nella precedente gestione – oppure prevedere, tramite la TUA, una fermata dedicata che consenta di raggiungere facilmente la sede AICA».

Bongiovì conclude il suo intervento con un appello all’amministrazione:

«Invito il sindaco e gli uffici competenti ad attivarsi con urgenza per soddisfare le esigenze dei cittadini che da tempo manifestano questa problematica».

