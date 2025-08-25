AGRIGENTO – Dopo il clamoroso successo del tour mondiale 2024, Steve Hackett, il leggendario chitarrista dei Genesis, si prepara a incantare il pubblico siciliano con una data imperdibile: 10 settembre al Palacongressi di Agrigento.
Il tour porta in scena lo spettacolo “Genesis Greats – Lamb Highlights & Solo”, un viaggio straordinario nella storia del rock progressivo che celebra il 50° anniversario di The Lamb Lies Down on Broadway, album seminale della band di Peter Gabriel, Mike Rutherford, Phil Collins e Tony Banks.
Durante il concerto saranno eseguiti i brani più rappresentativi di questo capolavoro, accanto ai grandi classici dei Genesis e ad alcuni lavori solisti di Hackett. Uno show che si annuncia memorabile, capace di unire tecnica, emozione e storia della musica, offrendo ai fan siciliani l’occasione unica di rivivere dal vivo pagine indimenticabili del rock mondiale.
Sul palco con Hackett ci sarà una band di musicisti d’eccezione:
- Roger King (tastiere – Gary Moore, The Mute Gods),
- Craig Blundell (batteria, percussioni, voce – Steven Wilson),
- Rob Townsend (sax, flauto, percussioni – Bill Bruford),
- Jonas Reingold (basso, chitarra – The Flower Kings),
- Nad Sylvan (voce – Agents of Mercy).
Un appuntamento che consacra ancora una volta Agrigento tra le tappe di grandi eventi internazionali e che promette di richiamare appassionati da tutta la Sicilia.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp