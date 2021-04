Contagi e ricoveri in aumento, la Sicilia va verso la zona rossa

I dati sui nuovi contagi, e sulle ospedalizzazioni, nell’ultima settimana sono schizzati in alto in tutta la Sicilia. In quasi tutte le province, soprattutto i ricoveri, sono troppi. In totale, i comuni siciliani in zona rossa sono un centinaio. Ieri è scaduta l’ordinanza per 17 centri, e per otto è stata prorogata fino al 22 aprile.

C’è il rischio di rivedere tutta la Sicilia in zona rossa, a partire da lunedì 19 aprile. Si attende per domani, venerdì, il report nazionale, che delinea la mappa dei colori delle regioni. Importanti in tal senso saranno le decisioni assunte dal ​presidente della Regione Nello Musumeci, e dal Governo centrale.

In Sicilia si viaggia alla media di 1.400 nuovi contagi giornalieri. “Quello che abbiamo registrato in provincia di Palermo vale anche per il resto dell’Isola: abbiamo un Rt di 1,22, il massimo è 1,25. Se la situazione nel Palermitano dovesse replicarsi in almeno due o tre province della Sicilia, saremmo costretti a chiudere”, dice il presidente della Regione Nello Musumeci