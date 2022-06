Associazione per delinquere, ed evasione: arrestato e portato in carcere

Deve scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione poiché ritenuto responsabile dei reati di evasione, e associazione per delinquere. Reati commessi agli anni 2013 e 2017. I carabinieri della Stazione di Realmonte, in esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso dall’ufficio Esecuzioni penali del Tribunale di Agrigento, hanno arrestato un disoccupato di Realmonte V.I., di 44 anni. L’uomo è stato portato in caserma, e dopo le formalità di rito della notifica dell’ordine di carcerazione, è stato trasferito alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”.