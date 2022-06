Varie violazioni, e lavoratore in nero: denunciato imprenditore

Ha omesso di consegnare i dispositivi di protezione individuale ai lavoratori, e di fornire le informazioni sui rischi connessi all’attività, e non ha installato i servizi igienici. Durante l’ispezione è stato individuato un lavoratore “in nero” sui quattro presenti. Le irregolarità sono state scoperte in un cantiere edile allestito lungo il viale Della Vittoria, dai carabinieri del nucleo Ispettorato del Lavoro, assieme ai militari dell’Arma della Stazione di Agrigento.

A carico dell’imprenditore, titolare dell’impresa edile, un agrigentino, è scattata una denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica. Ma gli sono state elevate anche ammende per complessivi 14.845 euro, e sanzioni amministrative per 5.100 euro. I carabinieri non hanno, in questo caso, disposto la sospensione dell’attività imprenditoriale, perché si tratta di micro-impresa.