Stalking all’ex moglie, ma anche minaccia e furto: misura di sicurezza per 55enne

E’ accusato di atti persecutori nei confronti dell’ex moglie, ma anche di minaccia, evasione e furto aggravato. E’ per questi reati che l’ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Agrigento ha disposto una misura alternativa alla detenzione, per un cinquantacinquenne, disoccupato, di Aragona. A carico dell’uomo è stata disposta una misura di sicurezza personale della durata di due anni. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Canicattì a dare esecuzione alla misura. Il 55enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito in una struttura a Naso, in provincia di Messina, e sottoposto appunto alla misura di sicurezza personale.