Assembramento davanti a centro di formazione, multato il responsabile

Un assembramento s’è registrato davanti ad un centro di formazione, dove si stavano svolgendo esami, per ottenere delle qualifiche professionali, nell’abitato di Canicattì. Sono dovuti intervenire i poliziotti del Commissariato, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, per ripristinare l’ordine, dopo aver disperso la folla. Il responsabile legale dell’ente è stato sanzionato, poiché ha organizzato esami in presenza, senza rispettare i protocolli previsti dalla normativa vigente.

Gli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni giunte al numero di emergenza, dove vi era la presenza di decine di persone che sostavano in piedi, sia all’interno del cortile dell’ente, che sul marciapiede adiacente, in attesa di svolgere gli esami per ottenere qualifiche professionali, quali quella di Osa, operatore per risorse Web, ed altro. Gli uomini in divisa, appena giunti sul posto, hanno rilevato, inoltre, davanti all’ingresso l’assenza di una persona addetta alla vigilanza.

E pertanto non veniva effettuato adeguato filtraggio delle persone nella struttura, e neanche attuate le più elementari misure di prevenzione anti-contagio (misurazione della temperatura corporea e sanificazione delle mani). I poliziotti dato l’elevato numero di presenti, e il continuo andirivieni delle persone, hanno disperso l’assembramento.