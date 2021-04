Sorpresi a rubare ferro lungo la statale 640, tre denunciati

Sono stati sorpresi mentre stavano rubando, tondini, tombini, e altro materiale ferroso, lungo la statale 640. Tre canicattinesi, già noti alle forze dell’ordine per reati analoghi, sono stati bloccati e denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per furto aggravato in concorso. A notarli una pattuglia della polizia Stradale del distaccamento di Canicattì.

I tre si erano introdotti in un’area del cantiere di proprietà della “C.M.C.” di Ravenna, azienda assegnataria dei lavori di ammodernamento della infrastruttura stradale, precisamente sul viadotto “Roveto”, in territorio di Castrofilippo.

Avevano già iniziato a caricare su un autocarro il materiale di ferro che trovavano, del peso di circa 400 chili, e pensavano di farla franca, visto che quella porzione di statale è chiusa. Gli agenti della Stradale, coordinati dal vice questore Andrea Morreale, si sono però insospettiti della presenza delle tre persone, e hanno subito effettuato un controllo. In poco tempo hanno fermato i tre canicattinesi.