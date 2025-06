Assegno di Inclusione (ADI): scadenze, rinnovi e il ruolo strategico del Patronato Enasco 50&Più del sistema Confcommercio Agrigento

A partire da luglio 2025, prenderà il via la prima sospensione operativa dell’Assegno di Inclusione (ADI), misura introdotta per fronteggiare la povertà e l’emarginazione sociale, attraverso un sostegno economico e un percorso di inclusione attiva. Istituito dal Decreto-legge n. 48/2023 e operativo dal 1° gennaio 2024, l’ADI ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, articolandosi in una prestazione economica mensile abbinata a obblighi di partecipazione a progetti di inclusione sociale e lavorativa.

Il beneficio ha una durata massima di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi, previa una sospensione obbligatoria di un mese. Per procedere al rinnovo, è necessario presentare una nuova domanda, confermare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa e sostenere un nuovo colloquio con il servizio sociale del comune di residenza, tappa imprescindibile per la conferma dell’adesione al percorso personalizzato.

Per i beneficiari che hanno iniziato a percepire l’ADI da gennaio 2024, la prima scadenza utile sarà il 30 giugno 2025. La domanda di rinnovo potrà essere presentata dal 1° luglio, con decorrenza dell’erogazione entro agosto 2025, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per certificare la condizione economica del nucleo familiare.

In questo contesto si conferma centrale e strategico il ruolo del Patronato Enasco 50&Più del sistema Confcommercio Agrigento, da sempre punto di riferimento affidabile e competente nel panorama provinciale. Sotto la guida del responsabile Claudio Iacono, la struttura offre assistenza qualificata, consulenza personalizzata e un accompagnamento costante a favore dei cittadini, assicurando supporto nella predisposizione e gestione delle pratiche legate all’ADI.

«È fondamentale che i beneficiari dell’Assegno di Inclusione siano pienamente informati sui termini e sulle condizioni del rinnovo», afferma Claudio Iacono. «Come Patronato 50&Più Enasco, ribadiamo il nostro impegno a garantire ai cittadini un servizio efficace e puntuale, che non si limiti alla trasmissione burocratica delle domande, ma che sia realmente orientato al benessere delle persone e al rispetto dei loro diritti sociali e previdenziali.»

Il Patronato 50&Più di Confcommercio Agrigento si conferma dunque un alleato prezioso per le fasce più fragili della popolazione, attraverso un’azione quotidiana di prossimità, tutela e informazione, contribuendo attivamente alla costruzione di una comunità più equa, consapevole e solidale. Per qualunque chiarimento ed informazioni rivolgersi presso la sede provinciale al Funzionario addetto, la Signora Miriam Massimino.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp