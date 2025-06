La 23ª edizione tra grandi vini, musica internazionale e gala mozzafiato

AGRIGENTO / SICILIA – Il Blues & Wine Soul Festival si prepara a riaccendere l’estate siciliana con la 23ª edizionedi uno degli eventi più amati e longevi dell’isola. Un connubio di musica soul e blues, eccellenze enologiche e location d’incanto, che dal 25 luglio a fine settembre animerà borghi, terrazze e dimore storiche della Sicilia, per poi proseguire in inverno con le tradizionali Cene Speciali e l’attesa Notte dei Blues & Wine Awards.

L’edizione 2025 partirà con due prestigiosi Gala del Gusto: il 25 luglio ai Giardini dell’Antica Filanda di Caprileone (Messina), storica culla della cucina siciliana, e il 27 luglio sulle spettacolari terrazze del Madison di Realmonte, con vista sulla bianca scogliera della Scala dei Turchi. Due appuntamenti che daranno il via a una stagione ricca di emozioni.

A firmare la direzione artistica è, come sempre, il patron Joe Castellano, affiancato dalla sua celebre band e da ospiti del panorama soul e blues internazionale. In calendario, anche quest’anno, numerose tappe itineranti, tra cui il 2 agosto a Mazzarino, il 3 agosto alle pendici dell’Etna a Viagrande, e il 5 e 6 agosto con eventi tra mare e colline nelle Tenute Gigliotto di Piazza Armerina, nello scenario di un’antica abbazia del ‘400.

Ma il Blues & Wine non è solo musica. Sono oltre 20 le aziende vinicole selezionate per partecipare alle degustazioni, tra cui spiccano Planeta, Milazzo, Spadafora, Hauner, Morgante, Castellucci Miano, Feudo Principe di Corleone, Arunda Vivaldi, Maeli e molti altri. Al centro anche la valorizzazione del miglior olio extravergine d’oliva, con il riconoscimento speciale del Best Oliveoil Prize (BOP), vinto nell’ultima edizione dall’azienda Scintilìa di Grotte (AG).

Tra le novità più attese, il 12 agosto è in programma “Sparklin’ Blues & Wine Bubble’s”, evento esclusivo che unirà bollicine d’eccellenza, cultura del territorio e musica mediterranea in collaborazione con Bubble’s Italia Magazine, con tanto di masterclass e assaggi guidati presso il Madison di Realmonte.

Il Festival sarà raccontato anche dalle telecamere di “Viaggiando nel Vino”, la rubrica televisiva ufficiale seguita da migliaia di spettatori su tv locali, social e YouTube. E accanto a partner storici come Siciliando Community e la rivista Bubble’s, un plauso speciale va a tutti coloro che ogni anno contribuiscono alla riuscita dell’evento.

Amaro invece l’addio ad Agrigento, città in cui il festival è nato nel 2003: «Alla luce della totale e reiterata assenza di riscontro da parte degli enti locali, il festival e lo stesso Joe Castellano – si legge nella nota ufficiale – confermano che non torneranno più ad esibirsi nella città dei Templi, nonostante le indimenticabili edizioni che ne hanno portato prestigio internazionale».

Una pagina che si chiude, ma molte altre che si aprono per un festival che continua a essere, anno dopo anno, ambasciatore della Sicilia del gusto e della buona musica nel mondo.

