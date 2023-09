Per l’occasione emesso un annullo filatelico celebrativo da parte di Poste Italiane

Proprio nel giorno in cui Andrea Camilleri avrebbe compiuto 98 anni, l’istituto comprensivo di Favara di via Compagna viene intitolato allo scrittore agrigentino. Oggi, 6 settembre, la cerimonia, piuttosto articolata, con la scopertura del busto in bronzo raffigurante Camilleri, realizzato dallo scultore Giuseppe Cacocciola, la donazione di un dipinto di Amelia Russello a sua nipote Arianna Mortelliti, intermezzi musicali, un pomeriggio di approfondimenti con il dibattito intitolato “Andrea Camilleri volano di rinnovata cultura nella società del futuro”. La Questura di Agrigento, per l’occasione, realizza all’interno del piazzale dell’Istituto una esibizione di proprie unità cinofile ed, inoltre , in mostra moto ed automezzi in dotazione alle forze di polizia. In occasione dell’intitolazione, Poste Italiane attiva un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “INTITOLAZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO AD ‘ANDREA CAMILLERI’” richiesto dallo stesso istituto. Il logo è stato realizzato e donato dall’artista Sergio Criminisi. Dalle ore 10.00 alle 16.00 è possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso la postazione di Poste Italiane allestito negli spazi dell’edificio scolastico, in via F. Campagna, a Favara. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Agrigento. “L’educazione delle nuove generazioni al senso della legalità – dice il dirigente scolastico, Rosetta Morreale – passa anche attraverso un nuovo e diverso approccio nei confronti dei tutori dell’ordine che devono essere visti come “amici” del Cittadino che rispetta le leggi. In questo senso la sinergia tra Istituzioni e scuola – conclude Morreale – è fondamentale”.

Sempre oggi anche le nuove denominazioni dei plessi che fanno parte dell’Istituto. Il plesso di piazza Capitano Antonio Vaccaro che ospita la Scuola dell’infanzia verrà dedicato alla figura di Antonio Russello; il plesso che ospita la Scuola primaria‐infanzia di via Bersagliere Giuseppe Urso sarà dedicato alla memoria del Bersagliere Giuseppe Urso; il plesso di via Agrigento che ospita la Scuola primaria‐infanzia a Luigi Pirandello; i plessi che ospitano la Scuola Secondaria di I grado saranno dedicati alle figure del Barone-filantropo Antonio Mendola e del Capitano Antonio Vaccaro.