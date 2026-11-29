È caccia ai responsabili di un violento regolamento di conti andato in scena nel cuore della notte a Cammarata, dove l’irruzione di un intero nucleo familiare sotto l’abitazione di un giovane del posto si è trasformata in un brutale pestaggio. Il bilancio della spedizione punitiva è pesante: cinque persone ferite e un ventenne ricoverato d’urgenza all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Ad avere la peggio nella violenta colluttazione è stato proprio il ragazzo di vent’anni, bersaglio principale dell’incursione.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato raggiunto ripetutamente alla testa con un oggetto contundente, verosimilmente una spranga. Trasportato al nosocomio agrigentino, i medici gli hanno riscontrato un’emorragia cerebrale; fortunatamente, nonostante la gravità del trauma, le sue condizioni sono costantemente monitorate e non sarebbe in pericolo di vita.

Oltre al ventenne, nella furia dell’aggressione sono rimasti coinvolti anche i suoi congiunti, intervenuti nel tentativo di difenderlo o finiti comunque nel mirino del gruppo. Tra i feriti figura anche la madre del ragazzo, oltre ad altri familiari che hanno riportato contusioni giudicate più lievi dai sanitari. Tutto è avvenuto dopo l’una di notte, quando diverse persone – legate tra loro da vincoli di parentela – si sono presentate sotto l’abitazione della vittima. Quello che sembrava un chiarimento si è trasformato in pochi istanti in una rissa furibonda, culminata con l’uso della spranga prima che gli aggressori si dileguassero.

Sull’accaduto indagano ora i carabinieri della locale Compagnia, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e a definire le singole responsabilità dei partecipanti al raid. Resta ancora da chiarire con certezza il movente della spedizione punitiva: tra le piste principali al vaglio degli investigatori c’è quella passionale, legata a una relazione sentimentale che il ventenne intratteneva con una ragazza appartenente alla famiglia degli aggressori.

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