Una notte di controlli serrati per frenare i rischi della movida e l’abusivismo nel trasporto passeggeri. È il bilancio dell’operazione messa a segno dalla polizia locale di Sciacca, che ha passato al setaccio la movida notturna scoprendo una situazione ben oltre i limiti di sicurezza in un locale della fascia costiera e una rete di navette irregolari. L’intervento più eclatante ha riguardato un evento musicale organizzato in una borgata balneare. Quando gli agenti hanno effettuato gli accertamenti all’interno della struttura, si sono trovati di fronte a una folla stimata in circa 1.500 persone: un numero impressionante, pari a sette volte e mezzo la capienza massima consentita dalle autorizzazioni, fissata a soli 200 avventori.

Oltre al grave sovraffollamento, al titolare dell’attività verranno contestate ulteriori violazioni delle normative in materia di pubblica sicurezza. Parallelamente, gli uomini della polizia municipale – operando in borghese e a bordo di auto civetta senza contrassegni – hanno concentrato l’attenzione sul fenomeno dei taxi e dei servizi di noleggio con conducente (Ncc) abusivi. A seguito di diverse segnalazioni, gli agenti hanno pedinato e monitorato i movimenti di alcuni van utilizzati per accompagnare i clienti nei luoghi del divertimento, sorprendendo diversi conducenti sprovvisti delle necessarie licenze.

Per gli autisti irregolari è scattata una vera e propria stangata amministrativa: le sanzioni previste vanno da un minimo di 1.812 euro fino a 7.249 euro, a cui si aggiungono il provvedimento accessorio della confisca dei veicoli e la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra quattro mesi e un anno. L’intera documentazione relativa agli accertamenti svolti e alle violazioni riscontrate verrà ora trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Agrigento per l’adozione degli eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.

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