È stato sorpreso a vendere bevande alcoliche oltre l’orario consentito dall’ordinanza comunale firmata dal sindaco Francesco Micciché che impone agli esercenti, fino al 27 settembre, l’asporto di alcolici e bottiglie in vetro entro la mezzanotte. A finire nei guai è stato il titolare di un negozio di generi alimentari di via Atenea ad Agrigento. Sono stati i poliziotti della sezione Volanti, impegnati in alcuni controlli nel centro cittadino, a sanzionare il commerciante, con una multa dall’importo di 6.500 euro.

