Arriva il sigillo definitivo della Corte di Cassazione sulla complessa vicenda giudiziaria legata al suicidio di Mirko La Mendola, il ventiseienne originario di Caltanissetta che si tolse la vita la sera del 25 agosto 2021 sulla spiaggia di Punta Grande, tra Porto Empedocle e Realmonte. I giudici supremi hanno confermato in via definitiva l’assoluzione per l’amico della vittima, all’epoca dei fatti appena sedicenne, escludendo le accuse di omicidio del consenziente e istigazione al suicidio.

Il percorso processuale era stato lungo e articolato. Dopo una condanna a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione in primo e secondo grado, nel febbraio 2024 la stessa Cassazione aveva annullato la sentenza disponendo un processo d’appello bis. Quest’ultimo si era concluso con il proscioglimento del ragazzo, verdetto ora divenuto irrevocabile.

Secondo l’impianto accusatorio originario, coordinato dalla Procura per i Minorenni di Palermo, il sedicenne avrebbe supportato moralmente e materialmente l’amico nelle fasi preparatorie ed esecutive del gesto, confermate da numerose chat intercorse tra i due.

Il gesto estremo di La Mendola era maturato in seguito alla profonda delusione per l’esclusione, avvenuta pochi giorni prima a Roma, dal concorso per entrare nella Polizia di Stato, suo ultimo tentativo utile per limiti d’età. Nonostante la ricostruzione iniziale degli inquirenti, i giudici hanno infine escluso la responsabilità penale del giovane imputato in relazione al suicidio.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp