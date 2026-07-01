L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha nominato il dottor Adriano Cracò coordinatore dello staff della direzione generale, incarico che ne consolida il ruolo all’interno della governance aziendale e rafforza la struttura di supporto alle attività strategiche della direzione. Medico specialista in ortopedia e traumatologia, il dottor Cracò vanta un percorso professionale di consolidata esperienza sia nell’ambito clinico che in quello organizzativo e gestionale.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità all’interno dell’Asp di Agrigento, tra cui la direzione sanitaria dei presìdi ospedalieri di Agrigento e Ribera, per poi assumere la guida dell’Unità Operativa Complessa “Controllo di Gestione e Sistemi Informativi Statistici Aziendali”, contribuendo allo sviluppo degli strumenti di programmazione, monitoraggio e governo delle attività aziendali.

Più recentemente gli è stata inoltre affidata, ad interim, la direzione medica degli ospedali riuniti di Sciacca-Ribera, a conferma della fiducia riposta nelle sue capacità organizzative e manageriali.

Lo Staff della direzione generale rappresenta una struttura strategica dell’Azienda, chiamata a garantire il coordinamento delle funzioni di supporto al governo aziendale, l’integrazione tra le diverse articolazioni organizzative e l’attuazione degli indirizzi della Direzione nell’ambito della programmazione, del controllo e dell’innovazione gestionale. L’insediamento formale questa mattina, alla presenza del direttore generale Asp facente funzioni, Raffaele Elia, e del direttore amministrativo Ersilia Riggi.

«La nomina del dottor Cracò – dichiara il direttore Elia – rappresenta una scelta orientata alla continuità amministrativa e gestionale, ma anche alla valorizzazione di una professionalità che negli anni ha dimostrato competenza, equilibrio e capacità di affrontare processi organizzativi complessi. Sono certo che il suo contributo sarà determinante nel sostenere il percorso di innovazione e di efficientamento che l’Azienda sta portando avanti».

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