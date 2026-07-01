Trovato in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. A Ribera, i carabinieri della sezione Operativa del nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Sciacca, unitamente ai militari della locale Tenenza, hanno arrestato in flagranza un 46enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività è maturata nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dello spaccio di droga. Nel corso di un controllo, l’uomo, alla vista dei militari, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro, successivamente recuperato dai carabinieri e risultato contenere cocaina.

Il comportamento ha indotto i militari ad approfondire gli accertamenti mediante una perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti complessivamente circa 1 kg. di cocaina, suddivisa in un panetto da 960 grammi e in ulteriori dosi già confezionate, più di 570 grammi di hashish e 880 grammi di marijuana, oltre a due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e due proiettili calibro 7,65.

La sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento e i proiettili sono stati sottoposti a sequestro. Nel medesimo contesto, il 46enne è stato anche denunciato per la detenzione abusiva dei proiettili rinvenuti. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sciacca, l’arrestato è stato condotto presso la locale Casa circondariale, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

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