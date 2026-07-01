In occasione della visita del Santo Padre, prevista per il prossimo 4 luglio, il Comune di Lampedusa ha fornito delle importanti indicazioni. “Chiediamo la collaborazione di tutti. Vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp del Comune per avere aggiornamenti in tempo reale”, afferma il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.

La macchina organizzativa segue le direttive Piantedosi sui grandi eventi. Strade chiuse, divieti allo stadio e trasporti speciali per i disabili. Al momento sono in corso i lavori per la sistemazione del palco e delle transenne allo stadio comunale. Ecco nel dettaglio le indicazioni e le norme per cittadini, fedeli e turisti.

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