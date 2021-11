Asp: “Ammodernamento delle attrezzature nei pronto soccorso”.

Prosegue la fornitura attrezzature, arredi e dispositivi sanitari nei pronto soccorso dei cinque presìdi ospedalieri della provincia di Agrigento. Dopo le carrozzine, consegnate nei giorni scorsi, è adesso la volta delle barelle ospedaliere che, progressivamente, stanno potenziando la dotazione di presìdi sanitari nelle aree di emergenza-urgenza dei nosocomi

ASP. L’azione di ammodernamento delle attrezzature esistenti è resa possibile dalla recente aggiudicazione di una procedura negoziata in più lotti, grazie alla quale sono in consegna diverse tipologie di barelle (10 a cucchiaio, 26 da trasporto, 14 per degenza ad altezza variabile, 5 bariatriche e 5 per emergenza), 47 carrozzine (42 standard e 5 bariatriche), 160 collari cervicali e 22 nuove sedute per le stanze d’attesa per un investimento complessivo, deliberato dalla Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, di oltre centoventicinquemila euro.