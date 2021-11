Covid in Sicilia, il virus avanza: oltre 500 nuovi casi

Il virus avanza anche in Sicilia, così come nel resto d’Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 501 nuovi casi positivi al Covid-19 (ieri erano stati 491), a fronte di 26.307 tamponi processati, con un tasso di positività dell’1,9%. E ci sono altri 9 decessi. Emerge dal bollettino odierno del Ministero della Salute di giovedì 18 novembre.

La Sicilia è settima in Italia per incremento dei contagi. In leggero calo la pressione sugli ospedali: 345 i pazienti ricoverati in area medica Covid, 6 in meno rispetto a ieri; stabile invece la situazione in terapia intensiva con 43 posti letto occupati. I nuovi casi nelle nove province siciliane: Catania 153, Messina 133, Palermo 74, Siracusa 42, Trapani 35, Agrigento 30, Ragusa 21, Enna 16, Caltanissetta 11.