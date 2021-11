Villaggio Mosè, consigliere comunale ripristina via degli Ulivi a proprie spese

Fango e acqua hanno reso difficile la viabilità in via degli Ulivi, una traversa di via dei Fiumi al villaggio Mosè di Agrigento. Dopo le forti piogge, la strada è stata, per alcuni giorni, impraticabile. Il consigliere comunale, Gerlando Piparo, è voluto intervenire a proprie spese: ha fatto ripristinare il fondo stradale. Un regalo alla città e alla pubblica utenza. “Dopo tante segnalazioni- scrive un residente della zona -missione compiuta. Grazie al consigliere Piparo”.

Ecco la foto della via prima dell’intervento di pulizia