Asp Agrigento, Mazzara: gestiremo la fase 2 con la stessa attenzione della fase 1 – VIDEO

“Gestiremo la Fase2 con la stessa attenzione con cui abbiamo gestito la prima Fase, oggi siamo più sicuri, i nostri ospedali sono meglio organizzati, abbiamo 26 posti di Terapia Intensiva Covid e siamo pronti a gestire la situazione con la massima attenzione”.

Così Alessandro Mazzara, direttore generale Asp di Agrigento, ha riferito alla stampa nel corso di una videoconferenza questa mattina.

“La situazione attuale – ha sottolineato il direttore – ci ha fatto capire come le nostre strutture necessitano di essere potenziate e migliorate, ed in questi giorni stiamo lavorando per questo”.

Alessandro Mazzara, ha poi ricordato che la provincia di Agrigento è quella che ha fatto il maggior numero di tamponi. Attenzione massima anche alle RSA.

“Nonostante le preoccupazioni iniziali – ha spiegato il manager – possiamo affermare che fino adesso siamo stati solerti nel gestire la situazione sanitaria di questa provincia. La priorità – ha ribadito – è stata l’emergenza COVID, ma adesso pensiamo ad altre priorità che meritano la giusta attenzione. La prima è la stabilizzazione del personale contrattista per cui sono stati fatti passi importanti. Tra le iniziative in programma quelle di implementare il personale e istituire il reparto di Malattie infettive. Questo, rimane tra gli obiettivi principali dell’azienda”.

Infine l’appello

“Non facciamoci prendere dell’euforia – ha detto – la fase 2 è altrettanto delicata, rispettiamo le regole, atteniamoci alle disposizioni, altrimenti non riusciremo ad avere risultati nel superamento dell’emergenza”.