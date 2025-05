La seduta del Consiglio comunale dedicato al Question Time che si terrà nell’aula “G. Sollano” sita nel Palazzo di Città, il giorno 12 maggio 2025, alle ore 17.00 con all’o.d.g. le sotto elencate interrogazioni:

1. Interrogazione su Stanziamento di € 120.000,00 da parte del Parco Archeologico – Consiglieri Firetto, Bruccoleri e Zicari;

2. Catalogazione Beni artistico-culturali di proprietà comunale -Consigliere Alfanо;

3. Interrogazione su Attivazione sito on line Agrigento Capitale della Cultura – Consiglieri Firetto e Bruccoleri;

4. Interrogazione su Bandi PNRR – Consigliere Zicari;

5. Interrogazione su “Dichiarazioni rese Assessore al ramo in ordine alla Deliberazione CC n. 82 del 26/07/2022”- Consiglieri Firetto, Bruccoleri, Spataro, Zicari e La Felice;

6. Interrogazione su “Annullamento evento SPHAIROS” – Consiglieri Firetto e Bruccoleri;

7. Interrogazione su “Mancato funzionamento Parcheggio Piazza La Malfa”- Consiglieri Firetto Bruccoleri;

8. Interrogazione per avere informazioni sulla situazione del parcheggio di interscambio adiacente Piazza Ugo La Malfa –

9. Interrogazione su “Impianti Sportivi San Leone” – Gruppo Consiliare DC;

10. Interrogazione su “Stato dei lavori del Ponte Morandi e del Ponte antistante la Galleria Kaos” – Consiglieri Firetto e Bruccoleri;

11. Interrogazione su “Nuova collocazione 4 opere collezione Sinatra”- Consiglieri Firetto e Bruccoleri;

12. Interrogazione su “Cabina di regia Agrigento Capitale della Cultura” – Gruppo Consiliare DC;

13. Interrogazione per avere informazioni e chiarimenti sulle recenti dimissioni del dott. Albergoni Roberto” – Consiglieri Firetto e Bruccoleri;

14. Interrogazione per avere informazioni e chiarimenti sullo stato dell’iter del PUG” – Consiglieri Firetto, Bruccoleri, Zicari e Cirino;

15. Interrogazione per avere informazioni e chiarimenti sul PUG” – Consiglieri Firetto, Bruccoleri, Zicari, La Felice, Vitellaro, Spataro e Cirino;

16. Interrogazione per avere informazioni e chiarimenti sulla sospensione del servizio Bike Sharing” – Consiglieri Firetto e Bruccoleri;

17. Interrogazione per avere informazioni e chiarimenti sulla mancata attivazione delle procedure per la stabilizzazione degli ASU presenti all’interno del Comune di Agrigento – Consiglieri Firetto, Bruccoleri, Zicari, Spataro, Bongiovì, La Felice e Cirino;

18. Interrogazione su Parcheggio Empedocle – Gruppo consiliare Dc – Consiglieri Firetto e Bruccoleri;

19. Interrogazione su Rateizzazione tributi – Consigliere Zicari;

20. Interrogazione su Parco Icori – Consigliere Zicari.

21. Interrogazione per avere informazioni in merito al servizio di Nettezza Urbana – Consiglieri Firetto, Bruccoleri, Zicari, La Felice e Cirino;

22. Interrogazione per avere informazioni in merito ai lavori di piazzale Rosselli (manufatto ex Nasta) Consiglieri Firetto, Bruccoleri, Zicari, La Felice e Cirino.

