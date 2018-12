Akragas Futsal due sfide impegnative

Nona giornata di campionato per il campionato nazionale di Serie B con l’Akragas Futsal che affronterà domani 15 Dicembre allo Sport Village dei fratelli Bellavia il Futsal Regalbuto.

Squadra tosta e di grande esperienza quella di Mister Rafa Torrejoin, che dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato ha inanellato sette risultati utili consecutivi, che ne hanno consolidano la forza. Gli ospiti che arrivano nella città dei Templi come la terza forza del campionato e secondo il parere degli esperti come tra i maggiori competitor della capolista Assoporto Melilli per il salto di categoria, saranno un banco di prova decisamente duro per i GIGANTI.

Clima tranquillo tuttavia all’ombra della Valle per il rooster di Mister Giuseppe Castiglione, che nonostante l’assenza di Pierangelo Toledo per lui un turno di squalifica, sà che come dimostrato più volte in questa stagione con una partita accorta tatticamente può mettere in difficoltà qualsiasi tipo di avversario. Nel complesso una classifica generale in linea con i progetti iniziali dei biancoazzurri che a tre turni dal giro di boa, mantengono un discreto vantaggio sulle zone calde, soddisfano la dirigenza akragantina, che manteniene un cauto ottimismo sul proseguo della prima stagione in cadetteria.

Partita che sarà sicuramente speciale quella di domani per il bomber bianco azzurro Giovanni Martines, capocannoniere del campionato con 15 reti, che si troverà di fronte il suo recente passato con il quale resta legatissimo.

Arbitri dell’incontro saranno i Signori Fonti di Caltanissetta, Pagano di Catania e Buscemi di Enna fischio di inizio programmato per le ore 17:00 ingresso gratuito.

Completano la giornata le sfide tra:

Arcobaleno – Assoporto

Cataforio – Real Parco

Polistena – Agriplus

Mabbonath – Futura

Mascalucia – Catania

Ultimo turno del girone di andata invece per l’Under 19 biancoazzurra che domenica 16 Dicembre alle ore 11:00 ospiterà allo Sport Village di Agrigento i pari età dell’Assoporto Melilli in palio il quinto posto in classifica generale.