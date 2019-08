Asd Akragas Futsal comunica di aver ingaggiato per la stagione 2019/2020 Vincenzo Nicoletti.

Nicoletti storico portiere della Pro Gela arriva nella Valle dei Templi per rinforzare il già ottimo roster bianco azzurro: ottime doti fisiche e sicurezza tra i pali il suo biglietto da visita.

Tanta la soddisfazione della dirigenza biancazzurra che commenta con soddisfazione l’arrivo di Vincenzo nella Città dei Templi: “Lo conosciamo bene – sorride – conosciamo le sue qualità sia atletiche che morali e crediamo sia un ottimo rinforzo per il nostro organico. Crediamo di aver costruito una squadra combattiva, cazzuta, che se la giocherà con tutti poi ovviamente sarà il campo a dirci dovrà potrà arrivare. Abbiamo 18 ragazzi eccezionali e tutti potenziali titolari, che fin dal primo giorno di preparazione stanno dimostrando di che pasta sono fatti, ci reputiamo soddisfatti e guardiamo fiduciosi alla conquista dei nostri obiettivi”.

Soddisfazione anche per Nicoletti che così a commentato il suo arrivo nella Città dei Templi: “Sono molto soddisfatto di essere arrivato ad Agrigento, ho trovato un grande gruppo nel quale mi sono subito integrato, lavoriamo duramente e con intensità per crescere e migliore singolarmente e come squadra”.

Vincenzo per la stagione 2019/2020 indosserà la maglia numero 12.