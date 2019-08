Luci a led ed aiuole, la rotatoria Giunone resta solo un progetto

“La rotonda Giunone con un sistema di illuminazione a led ed aiuole a macchia mediterranea che comporrà l’immagine del granchio, simbolo presente sulle monete nella antica Akragas”, “Anas è pronta a realizzare le opere”.

Così dichiarava il sindaco Lillo Firetto ben un anno fa a proposito del progetto realizzato dall’architetto Linda Modica, un progetto che, va ricordato, risale al lontano maggio 2016. Sono trascorsi anni dalla stipula dell’accordo tra il Comune di Agrigento, Parco della Valle dei Templi e Anas, che avrebbe interessato la bonifica delle stradi agrigentine, seguiti da diversi annunci a cui non sono mai corrisposti fatti, eppure si sta ancora aspettando che la rotonda cambi volto.

Il sindaco di Agrigento aveva preannunciato che i lavori sarebbero partiti entro marzo 2019 ma, ad oggi, ancora nulla è cambiato. La stagione estiva sta quasi giungendo al termine e quello che rimane è una maestosa Valle dei Templi, frequentata da tantissimi turisti soprattutto in questo periodo, a cui fa da sfondo una rotatoria in totale stato di abbandono. Quello che ci auguriamo è che la realizzazione di questa opera, a carico di Anas, possa essere realizzata il prima possibile ma soprattutto inaugurata in tempi brevi.

Foto Sandro Catanese: rotatoria Giunone 27 agosto 2019