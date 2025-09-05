Riprendono dopo un periodo di pausa gli interventi per la realizzazione della nuova rete idrica della città dei templi. Il consorzio Della ha avanzato richiesta al Comune di Agrigento di disporre una serie di divieti di accesso e di sosta in alcune strade a valle delle vie Manzoni e Callicratide per consentire i cantieri dei lavori. Le zone interessate sono le aree a valle di via Callicratide (vie Venezia, Torino, Firenze, Bologna, Cuneo, Brescia, Milano, Genova, Verdi e altre) e quelle di via Manzoni (Rapisardi, Mirate, Monti, Pellico, fratelli Cairoli, Micca, Pisacane, Cuoco, fratelli Bandiera e strade circostanti). I divieti di sosta e transito saranno imposti a partire da lunedì 8 settembre.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp