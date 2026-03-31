E’ pubblicato sulla home page www.provincia.agrigento.it l’avviso per la selezione delle proposte da inserire nel cartellone estivo del teatro amatoriale che il Libero Consorzio Comunale di Agrigento intende realizzare nel 2026 sul territorio provinciale. L’avviso, approvato con determina dirigenziale del Settore Turismo n. 37/2026, è rivolto esclusivamente alle associazioni teatrali senza fine di lucro che operano in provincia, con esclusione, pertanto, di agenzie o imprese intermediatrici di spettacolo. Tutte le compagnie interessate possono presentare domanda di partecipazione alla rassegna utilizzando il modello allegato all’avviso esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: [email protected] Le istanze dovranno pervenire entro le ore 10 del 20 aprile 2026.

La selezione delle richieste sarà effettuata dall’Ufficio Turismo del Libero Consorzio con il supporto delle principali federazioni del teatro amatoriale. Le compagnie individuate dovranno sottoscrivere un contratto per prestazione di spettacolo teatrale amatoriale da realizzare in provincia secondo quanto previsto dal regolamento sulle attività promozionali e di e spettacolo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Per tutti i dettagli: https://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16646

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