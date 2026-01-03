Saldi senza slancio, consumi deboli e futuro incerto: l’allarme del commercio di prossimità

Saldi senza slancio e consumi ancora deboli.

Il commercio di prossimità continua a fare i conti con una crisi profonda, tra inflazione, caro energia, aumento dei costi e concorrenza dell’online. Secondo Confcommercio, nonostante i saldi rappresentino una parziale boccata d’ossigeno, non sono previste impennate nei consumi e il quadro resta fragile. Ne parliamo con Giuseppe Caruana, che lancia l’allarme sulla tenuta del settore e chiede interventi strutturali urgenti per salvaguardare i negozi di vicinato, presìdi economici e sociali dei territori.

Presidente Giuseppe Caruana, i saldi restano una boccata d’ossigeno per l’economia locale, ma senza grandi aspettative. Che stagione è quella che stiamo vivendo?

«I saldi rappresentano sicuramente una piccola boccata d’ossigeno per l’economia locale, ma non sono previste impennate nei consumi. I dati ci dicono che la domanda continua a rimanere debole e purtroppo anche le previsioni per la nuova stagione non sono delle migliori».

Il clima di incertezza sembra destinato a proseguire anche nei prossimi mesi.

«Sì, l’andamento dell’economia generale resta molto a rischio. La previsione per il prossimo anno, non solo in Sicilia ma in Italia, non è positiva. La fiducia delle famiglie è fortemente erosa».

Quali sono i fattori che frenano maggiormente i consumi?

«L’inflazione, il caro vita, il caro energia in particolare, l’aumento costante delle materie prime e dei prodotti finiti. Tutto questo incide direttamente sul potere d’acquisto delle famiglie e non facilita gli acquisti legati alla moda, al fashion, agli accessori: settori che risultano oggi tra i più penalizzati».

È proprio qui che soffrono maggiormente i negozi di vicinato.

«Esattamente. Parliamo di attività strettamente legate a questi comparti, che operano nei quartieri e nei centri storici. La loro crisi è la fotografia più evidente delle difficoltà del commercio di prossimità».

Quanto incide la concorrenza dell’online?

«Incide moltissimo, perché è una concorrenza che, di fatto, non è leale. I grandi colossi dell’online non hanno gli stessi oneri e gli stessi obblighi dei piccoli esercizi commerciali. Inoltre, il sistema online non è adeguatamente controllato per quanto riguarda promozioni, svendite e saldi: in quel contesto tutto è permesso».

E a pagarne il prezzo sono i negozi fisici.

«Soprattutto i piccoli negozi, quelli che ogni giorno rappresentano un presidio di socialità e di vita per i nostri concittadini. La chiusura delle attività nei centri storici e nelle periferie ha un impatto sociale devastante, perché riguarda direttamente la sicurezza e la qualità della vita nelle città».

Sul fronte del lavoro, Confcommercio ha portato avanti una battaglia importante sulle detrazioni per le nuove assunzioni.

«È stata una misura importante e lo sarà per chi deciderà di assumere nuovi lavoratori, ma non basta. Serve un intervento più strutturale che tenga conto anche di chi ha già personale assunto da tempo e continua a portare avanti l’azienda con grandi sacrifici».

Quali interventi strutturali ritiene prioritari?

«Bisogna intervenire non solo sul costo del lavoro, che è davvero esoso, ma prevedere misure ad hoc per il commercio di prossimità, per le PMI e le microimprese. Penso a bandi a fondo perduto che permettano di rimettere in circolo l’economia e a una detassazione che riguardi non solo i contributi dei dipendenti, ma anche i costi fissi dei datori di lavoro, spesso molto onerosi».

Una proposta concreta?

«Una legge speciale che riconosca i negozi di vicinato come presìdi di sicurezza e di socialità, con incentivi mirati a sostegno. Sarebbe un intervento realmente strutturale, capace di sostenere il commercio e, insieme, le comunità».

Il rischio, altrimenti, è perdere pezzi importanti delle nostre città.

«Esattamente. È necessario che questo principio venga riconosciuto nella normativa vigente e messo a regime con risorse adeguate. Senza interventi concreti, il rischio è un impoverimento economico e sociale difficile da recuperare».

