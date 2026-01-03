Solidarietà a Giuseppe Pendolino, ferma condanna per l’atto intimidatorio di Aragona

Il Distretto Turistico Valle dei Templi esprime ferma e netta condanna per il grave atto intimidatorio verificatosi ad Aragona, un gesto vile che colpisce l’imprenditoria locale e, tra i soci dell’azienda coinvolta, Giuseppe Pendolino, presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il Distretto manifesta piena solidarietà alle persone coinvolte e all’intera comunità di Aragona, duramente colpita da un episodio che rappresenta un attacco inaccettabile alla sicurezza, alla libertà d’impresa e ai valori democratici su cui si fonda la convivenza civile.

Ribadiamo il nostro convinto sostegno alle forze dell’ordine, impegnate nelle indagini, e auspichiamo che si faccia al più presto piena luce sull’accaduto, affinché legalità, rispetto delle regole e tutela del tessuto produttivo restino pilastri irrinunciabili della nostra collettività.

