Mandorlo in Fiore 2026, si scaldano i tamburi: oltre 20 gruppi folk stranieri e grande spazio agli artisti locali

Agrigento – La primavera profuma già di festa. Anche se mancano ancora due mesi, ad Agrigento si respira l’attesa per il Mandorlo in Fiore, il grande appuntamento che ogni anno unisce folklore, tradizione e identità. L’edizione numero 78 si terrà da sabato 7 a domenica 15 marzo 2026, e l’assessore ai grandi eventi Carmelo Cantone ha già tracciato alcune anticipazioni che fanno intuire l’ambizione e il respiro internazionale della manifestazione.

Oltre venti i gruppi folkloristici stranieri già coinvolti, molti dei quali hanno confermato la loro presenza anche al 68° Festival Internazionale del Folklore, parte integrante della kermesse. Accanto a loro, si annuncia una massiccia presenza di artisti locali, tra bande musicali, majorette e gruppi folk del territorio, chiamati a raccontare la Sicilia in tutte le sue sfumature.

Cantone ha parlato di un evento straordinario, tra i più rappresentativi dell’identità agrigentina: un simbolo di pace, fratellanza e apertura al mondo, che ogni anno richiama turisti, famiglie e appassionati da ogni parte. A lavorare al programma sono già professionisti del settore culturale e turistico, tra cui Riccardo Cacicia e Luigi Costanza, impegnati rispettivamente nella costruzione dell’agenda degli spettacoli e nel coordinamento logistico e tecnico.

Un occhio di riguardo anche per i più piccoli, con eventi pensati per coinvolgere bambini e famiglie. Non mancheranno le sfilate dei carretti siciliani, le cerimonie dell’amicizia e l’apertura del Festival dei Bambini, che ogni anno conquista il cuore dei visitatori.

In attesa del programma definitivo, Agrigento si prepara a indossare i colori della festa. Il Mandorlo è pronto a rifiorire, con tutta la sua forza simbolica.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp