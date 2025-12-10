La Camera dei deputati ha approvato un emendamento che prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro per la radioterapia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che potrà così dotarsi un acceleratore lineare di ultima generazione e del relativo bunker radioterapico. L’emendamento porta la firma del deputato agrigentino, Calogero Pisano.

“È la vittoria degli agrigentini, delle loro famiglie, di chi ha lottato in silenzio, di chi ha affrontato chilometri di strada con la paura nel cuore e la speranza in mano – afferma Pisano -. Da oggi, tutto questo cambia. Finalmente, le persone potranno curarsi nella propria città, vicino ai propri cari, senza dover aggiungere alla sofferenza della malattia anche la distanza, la fatica, i costi e i disagi dei “viaggi della speranza”.

“Ho pensato a chi, in questi anni, ha dovuto partire all’alba per raggiungere centri lontani – ha aggiunto il deputato agrigentino -. Ho pensato alle mamme, ai padri, ai figli, ai nonni. Ho pensato all’amore che si è dovuto adattare alla distanza. Questo risultato restituisce dignità, diritto alla salute e una possibilità che Agrigento merita da troppo tempo”.

