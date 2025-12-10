La pista ciclabile di viale Delle Dune, a San Leone, è nuovamente crollata a causa dell’erosione costiera. E’ successo nel corso delle ore notturne. Sul posto è intervenuto, questa mattina, il personale della Protezione civile comunale, guidato dal responsabile Attilio Sciara, per il sopralluogo di rito e verificare i danni.

“Una porzione della pista ciclabile non c’è più – ha detto Sciara -. Adesso dobbiamo evitare che si porti via la strada”. Lo stesso tratto, nel corso degli anni, è stato teatro di continui cedimenti e successivi interventi. Lavori che non hanno risolto la problematica, perché l’erosione ha continuato inesorabilmente ad avanzare.

