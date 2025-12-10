Maxi sequestro di droga a Licata. I poliziotti della squadra mobile della Questura di Agrigento, insieme ai loro colleghi della sezione investigativa del servizio centrale di Palermo, nel corso di una perquisizione hanno rinvenuto e sequestrato un ingente carico di hashish, per un peso complessivo di 370 chilogrammi. La droga era nascosta all’interno di un’abitazione nella disponibilità di due persone, entrambe arrestate e ora indagate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per accertare la provenienza dello stupefacente e individuare il canale di collegamento e provenienza della droga.

