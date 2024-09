Ignoti ladri hanno rubato le quattro ruote di un’automobile, modello Audi, che era stata lasciata posteggiata dal proprietario, sul ciglio della strada a pochi passi dalla sua abitazione, nel rione di San Giusippuzzu a poche decine di metri dal popoloso quartiere di Fontanelle ad Agrigento. Senza che nessuno si accorgesse di nulla, sono stati svitati i bulloni e sono state portate via, per intero, cerchioni compresi, le quattro ruote. La vettura è stata lasciata appoggiata su dei conci di tufo.

Il proprietario dell’auto, un operatore sanitario agrigentino, al momento di riprenderla, naturalmente, non ha creduto ai propri occhi. Assalito da incredulità e rabbia, non ha potuto far altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri hanno constatato il furto. Non ci sono conferme istituzionali, ma appare scontato che uno dei primi passi investigativi mossi dagli investigatori sia stato quello di verificare l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nella zona.