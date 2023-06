Arresto convalidato e ordinanza in carcere per il trentaquattrenne che ha tentato di colpire con una accetta la moglie

Arresto convalidato e ordinanza di custodia cautelare in carcere per il trentaquattrenne di Palma di Montechiaro che sabato sera ha tentato di colpire con una accetta la moglie, e poi s’è scagliato contro i due poliziotti procurando loro dei traumi. Lo ha deciso il giudice del Tribunale di Agrigento, al termine dell’udienza di convalida. L’indagato resta rinchiuso nella Casa circondariale di contrada “Petrusa”. Deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, violazione di domicilio, resistenza e lesioni a Pubblico ufficiale e danneggiamento di un’auto di servizio. La moglie è riuscita a scappare, ma è stata inseguita dal marito fino a casa dei genitori dove si era rifugiata. L’uomo avrebbe anche tamponato un’autovettura in sosta e causato un incidente stradale. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato palmese.