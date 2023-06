Giusi Parolino, campionessa Italiana di grande successo. Vaccarello: Agrigento celebra la sua vittoria

Giusi Parolino, atleta di grande talento e orgoglio per Agrigento, ha raggiunto un nuovo traguardo straordinario ai Campionati italiani. Con determinazione e impegno, ha conquistato la medaglia d’oro e il quindicesimo titolo di Campionessa Italiana nella sua disciplina. La sua brillante performance ha reso la città di Agrigento estremamente orgogliosa.

Il consigliere comunale Angelo Vaccarello, consapevole dell’importanza di questo risultato straordinario, ha deciso di portare la questione in conferenza dei capigruppo. Egli intende riconoscere ufficialmente Giusi Parolino come cittadina, campionessa italiana e siciliana, meritando così un plauso e un’onorificenza adeguata. Con 15 medaglie d’oro e numerosi campionati regionali vinti, Giusi Parolino ha dimostrato il suo talento eccezionale e la sua dedizione al proprio sport.

La città di Agrigento si unisce per celebrare questo importante successo sportivo e per rendere omaggio all’impegno e alla determinazione di Giusi Parolino. Il suo risultato rappresenta un esempio per tutti i giovani atleti agrigentini, dimostrando che con passione e impegno si possono raggiungere traguardi straordinari. La comunità è gratificata dal suo successo e continuerà a sostenerla nel suo percorso sportivo, augurandole ulteriori vittorie e soddisfazioni.