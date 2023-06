Incidente sulla strada provinciale 26, in contrada “Tumarrano”, in territorio di Cammarata. Un camion, carico di rifiuti, si è ribaltato su un fianco ed è finito in mezzo alla carreggiata.

Il conducente, per sua fortuna, è rimasto illeso. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori del 118 e i carabinieri.

La strada è rimasta chiusa per diverse ore fino a quando non è stato recuperato il camion e rimosso il carico di rifiuti.