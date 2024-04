Ha minacciato e maltrattato la compagna, ma è accusato anche di danneggiamento. I poliziotti della sezione Volanti della Questura hanno arrestato, in flagranza di reato, un ventottenne residente ad Agrigento. L’aggressione è avvenuta in strada domenica mattina, in via Luigi Sturzo, a pochi passi dal rione Esseneto. Il giovane, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato portato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” in attesa dell’udienza di convalida.