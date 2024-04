Una esperienza innovativa con protagonisti personaggi storici.

Una notte bianca immersiva per celebrare l’anniversario dell’apertura del teatro Pirandello di Agrigento ( 24 aprile 1880): l’appuntamento da non perdere è in programma il prossimo 30 aprile con spettacoli itineranti e visite esclusive. Un evento che promette di narrare anche 2600 anni di storia e cultura di Agrigento in una esperienza innovativa con protagonisti i personaggi storici raffigurati sul soffitto affrescato della sala e sul sipario storico. Si inizierà alle 22:30 e la durata della visita teatralizzata sarà di 30 minuti. L’idea è di Marco Savatteri che nei giorni scorsi ha assunto l’incarico di Responsabile e Coordinatore delle produzioni culturali innovative del teatro Pirandello e che curerà alcuni dei prossimi appuntamenti. “La Notte Bianca- spiega Savatteri- permetterà anche una visita esclusiva delle zone del teatro solitamente nascoste: camerini, retropalco, ipogeo, sale adiacenti, tutte animate da artisti e maestranze. Tutto questo per conoscere i personaggi che hanno vissuto il teatro Pirandello e lo hanno reso importante”. Un’iniziativa, dunque, che vuole anche essere un approccio innovativo al teatro, trasformandolo in scenografie viventi dove la storia si svolge intorno e con il pubblico, esplorando spazi. È l’occasione perfetta per chi vuole vivere il teatro in modo più profondo e personale.