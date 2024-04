Anche l’agrigentino non è stato risparmiato dal cambiamento delle condizioni atmosferiche.

Venti di burrasca, con raffiche abbastanza forti, non stanno risparmiando il territorio agrigentino. E per chi si era premurato di fare spazio all’abbigliamento estivo , visto il caldo anomalo dei giorni scorsi, dovrà attendere: le temperature sono in graduale diminuzione. Se abbiamo assistito ad una finta estate, adesso tocca ad un finto inverno che sta costringendo a dimenticarsi per un pò dei bagni al mare e delle giornate all’aria aperta con le maniche corte. L’aria più fredda sta portando ad un calo delle temperature anche di oltre 15°C, di cui ci rendiamo conto soprattutto se messe a confronto con i record di caldo dell’ultimo periodo.